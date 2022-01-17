Эвертон уволил Бенитеса в воскресенье, 16 января. В этот же день СМИ опубликовали имена кандидатов.

Достойное внимания Миколенко прокомментировал первую игру за Эвертон – команда пропустила гол из-за него на 45 секунде

По данным Sky Sport в первый вариант списка вошли Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. Первый из них-воспитанник Эвертона, который даже вернулся в клуб после успешной карьеры в Манчестер Юнайтед. Однако он сейчас тренирует Дерби и сосредоточен на работе в этом клубе.

Также в списке есть Роберто Мартинес. Он в свое время возглавлял Эвертон. Но сейчас работает в сборной Бельгии. Хотя руководство "ирисок" уже сделало запрос в Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию о возможности подписания с ним соглашения.

Другие кандидаты – Грэм Поттер из Брайтона, Руди Гарсия и Дункан Фергюсон. Хотя Поттер тоже не намерен бросать свой клуб ради работы в Эвертоне.

По данным журналиста Николо Скиры, Эвертон рассматривает вариант с приглашением Дженаро Гаттузо. В клубе уже общались с его агентом Жорже Мендешем. Гаттузо находится без работы после того, как в конце прошлого сезона покинул Наполи.

Напомним, в Эвертоне выступает украинец Виталий Миколенко.