Миколенко может дебютировать за Эвертон в Кубке Англии

Виталий Миколенко впервые может одеть футболку Эвертона в официальном матче. Тренер "ирисок" не исключил дебют украинца в кубковой игре.

Бенитес: Я хорошо знаю потенциал Миколенко

Главный наставник Эвертона Рафаэль Бенитес дал пресс-конференцию накануне матча Кубка Англии. Испанский тренер намекнул на потенциальный дебют Виталия Миколенко.

Интересно У Миколенко был личный разговор с тренером Эвертона перед возможным дебютом

Украинский защитник уже несколько дней тренируется с "ирисками". Бенитес не исключил, что футболист проведет свой первый матч в новой команде уже 8 января.

В этот день Эвертон сыграет на выезде против Халл Сити в Кубке Англии.

Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он и другой новичок Натан Петтерсон тренируются, привыкают. Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим. Если нужно будет обязательно привлечь их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Возможно, один из них или оба сыграют,

– рассказал Бенитес.

"Они могут помочь нам сейчас"

Матч Кубка Англии Халл Сити – Эвертон состоится 8 января в 19:30.

Прокомментировал испанский специалист покупку двух игроков, играющих на фланге обороны.

"Мы купили игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левом и правом флангах. Они могут помочь нам сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице", – добавил тренер Эвертона.

Эвертон после 18-ти сыгранных матчей занимает лишь 15 место в таблице АПЛ. В активе "ирисок" 19 очков.

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