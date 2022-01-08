Бенитес: Я хорошо знаю потенциал Миколенко
Главный наставник Эвертона Рафаэль Бенитес дал пресс-конференцию накануне матча Кубка Англии. Испанский тренер намекнул на потенциальный дебют Виталия Миколенко.
Интересно У Миколенко был личный разговор с тренером Эвертона перед возможным дебютом
Украинский защитник уже несколько дней тренируется с "ирисками". Бенитес не исключил, что футболист проведет свой первый матч в новой команде уже 8 января.
В этот день Эвертон сыграет на выезде против Халл Сити в Кубке Англии.
Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он и другой новичок Натан Петтерсон тренируются, привыкают. Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим. Если нужно будет обязательно привлечь их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Возможно, один из них или оба сыграют,
– рассказал Бенитес.
"Они могут помочь нам сейчас"
Прокомментировал испанский специалист покупку двух игроков, играющих на фланге обороны.
"Мы купили игроков на фланги обороны. Нам это нужно сейчас. Молодые, энергичные футболисты на левом и правом флангах. Они могут помочь нам сейчас, но это и игроки на будущее. Буду рад, если Миколенко и Петтерсон сразу помогут нам, ведь у нас сложная ситуация в таблице", – добавил тренер Эвертона.
Эвертон после 18-ти сыгранных матчей занимает лишь 15 место в таблице АПЛ. В активе "ирисок" 19 очков.
Переход Миколенко и новый конкурент украинца
- 1 января 2022-го Виталий Миколенко стал игроком Эвертона. Украинец подписал соглашение до конца июня 2026 года. "Ирискам" обошелся этот трансфер в более 20 миллионов евро.
- Через несколько дней после этого английский клуб объявил о подписании еще одного флангового защитника Натана Петтерсона.
- Миколенко мог дебютировать за Эвертон в игре против Брайтона, но правила АПЛ не позволили это сделать.