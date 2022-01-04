Паттерсон подписал контракт с Эвертоном на 5,5 лет – до лета 2027 года.

Сумму трансфера 20-летнего защитника из шотландского Рейнджерс в клубе не называют. Transfermarkt оценивает переход в Эвертон в 14 миллионов евро, хотя стоимость игрока, по данным портала – лишь 3 миллиона евро.

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Что стоит знать о Паттерсоне

Он воспитанник Рейнджерс. В академию шотландского клуба попал в возрасте 8 лет. А с начала 2020 года начал выходить в матчах за главную команду.

В сезоне 2020/2021 помог Рейнджерс стать чемпионом Шотландии.

Летом 2021 года попал в заявку сборной Шотландии на Евро-2020, хотя до этого не провел ни одного матча за главную команду. Лишь перед стартом турнира сыграл в товарищеском матче 27 минут. А на самом Евро-2020 – семь минут в последнем матче против Хорватии.

И после этого сыграл в четырех матчах отбора на ЧМ-2022 и даже забил гол в ворота сборной Молдовы на выезде, а также отдал результативный пас в этом матче. Шотландия тогда победила 0: 2.

Паттерсон выступает на позиции правого защитника. Хотя может сыграть и слева в защите – там, где выступает другой новичок "ирисок" Виталий Миколенко. Или же дело в полузащите

Кроме конкуренции в клубе, Миколенко может сыграть против Паттерсона и в официальных матчах. Сборная Шотландии – соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 (сборная Шотландии часто играет с тремя центральными защитниками, поэтому крайние защитники используются по всему флангу и активно подключаются к атаке).

Эта игра состоится 24 марта в Глазго. А уже 7 июня обе команды сыграют друг против друга в матче Лиги наций в Глазго. 26 сентября их ожидает матч в Украине.