Тренер Арсенала дипломатично прокомментировал сорванный трансфер Мудрика

В воскресенье, 15 января, Челси официально объявило о трансфере Михаила Мудрика из Шахтера. Хотя долгое время в СМИ фигурировала информация о неудачных попытках Арсенала договориться с "горняками".

"Канониры" долго пытались убедить Шахтер против Мудрика. Но желанные "горняками" 100-миллионов евро при Михаиле были заоблачными для Арсенала. Впоследствии и Челси неожиданно вступило в борьбу, которую в итоге и победили.

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Артета: Мы будем заключать соглашения, которые нам по силам

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал сорванный трансфер Мудрика в "красную часть" Лондона. Испанский наставник заявил, что клуб будет пытаться усилить футболистами, которые будут по карману "канонирам".

У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш склад в это трансферное окно, под "мы" я подразумеваю себя, персонал, игроков, правления и владельцев. Мы работаем над этим, но мы будем заключать соглашения, которые нам по силам, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба,

– сказал Артета.

Действительно, ведь Арсенал идет первым после 18 сыгранных матчей в АПЛ. Команда Артеты опережает ближайшего конкурента МанСити на 8 очков – 47 баллов против 39 у "горожан".

Новый клуб Мудрика идет только на 10-й позиции, имея в своем активе 28 очков. Столько же у Ливерпуля, занимающего 8-е место.

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