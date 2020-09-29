Шумахер-младший повторил легендарный обгон своего отца: видео
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, выполнил знаменитый обгон своего отца. Этот обгон стал победным для молодого Шумахера.
В первой своей гонке на гран-при в Сочи (Россия) Мик Шумахер стал победителем соревнований. Мик Шумахер одержал победу в первой гонке на гран-при Сочи 2020, на одном из поворотов Мик совершил обгон, который любил выполнять Михаэль Шумахер, пишет 24 канал.
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Вторым стал Юки Цунода. который представляет Карлин. Тройку лидеров замкнул Каллум Айлот на виртуозе.
Этот обгон стал победным для пилота. Его отец выполнил такой маневр на Хуана-Монтою в рамках гран-при Австралии в 2002 году.
Что известно о Мике Шумахере
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