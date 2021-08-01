Михаила Романчука и теннисистку Элину Свитолину поздравили с победами олимпийский чемпион Сергей Бубка, министр молодежи и спорта, Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт и вся сборная. Им передали подписанный Владимиром Зеленским и военными с передовой флаг Украины.



Флаг, который подписали украинские военные / Фото НОК

Петр Порошенко также поздравил Михаила Романчука и назвал победу пловца "блестящей".

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что наш земляк на мировых соревнованиях уступил лишь американцу.

В Национальном олимпийском комитете добавили, что награждал Михаила Романчука член Международного Олимпийского Комитета, президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Важно Если бы был еще один заплыв – было бы и "золото", – Романчук



Сергей Бубка и Михаил Романчук на награждении / Фото НОК Украины

Сам легкоатлет Сергей Бубка в своем твитере написал, что эта победа Романчука – конец в конце длинного темного туннеля.

В Министерстве молодежи и спорта также поздравили Романчука и его тренеров.

Поздравляем Михаила с очередной наградой и благодарим ребят и тренеров за самоотверженный труд и борьбу! Так держать!

– написали в министерстве.

На обнародованной МОК визуализации заплыва видно, как Михаил Романчук преодолевал дистанцию и в каком темпе смог вырвать победу у немецкого коллеги на последних секундах.

Важно! Спортсмены из Украины завоевали на Олимпиаде-2020 6 наград – 1 "серебро" и 5 "бронз". Украина теперь занимает 53 место в общем медальном зачете.

Как поздравили Романчука коллеги-олимпийцы

В своих стори бронзовая чемпионка Элина Свитолина поздравила Михаила Романчука и запостила с ним общее фото.



Элина Свитолина и Михаил Романчук со своими медалями / Скриншот

Другие участники, представляющие Украину на Олимпиаде-2020 также запостили поздравительные фото. Ольга Харлан, Дарья Белодед, Жан Беленюк, Анжелика Терлюга, Юлия Джима и другие написали, что гордятся Михаилом и радуются его победе.

Поздравления для Романчука от участников олимпийской команды Украины / Скриншоты

24 канал присоединяется к поздравлениям и выражает восхищение Михаилу Романчуку! Вы – наша гордость!