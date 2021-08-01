В соцсетях изрядно радуются такой триумфальной победе. Коллеги-спортсмены, политики и культурные деятели выражают восхищение чемпионом.

Напомним Бронзовое проклятие снято: пловец Романчук получил "серебро" Олимпиады-2020

Поздравления Михаилу Романчуку

Пловца с триумфальной победой одним из первых в соцсетях поздравил президент Владимир Зеленский. Зеленский отметил, что Михаил Романчук принес Украине первую серебряную награду и ободряюще подписал фото "Так держать!".

Михаил Романчук получил "серебро" Олимпиады: главное

  • 29 июля спортсмен выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.
  • Тогда Михаил Романчук принес Украине первую медаль в плавании за последние 17 лет.
  • 1 августа Романчук получил еще одну награду: завоевал первую серебряную медаль в общем зачете для Украины.
  • В финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук соревновался с американцем Робертом Финком и немцем Флорианом Веллбруком.
  • В конце концов ему удалось обогнать Веллбрука.