У соцмережах неабияк тішаться такій тріумфальній перемозі. Колеги-спортсмени, політики і культурні діячі висловлюють захоплення чемпіоном.

Нагадаємо Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020

Вітання Михайлові Романчуку

Плавця із тріумфальною перемогою одним з перших у соцмережах привітав президент Володимир Зеленський. Зеленський відзначив, що Михайло Романчук приніс Україні першу срібну нагороду та підбадьорливо підписав фото "Так тримати!".

  • 29 липня спортсмен виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.
  • Тоді Михайло Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні за останні 17 років.
  • 1 серпня Романчук здобув ще одну нагороду: виборов першу срібну медаль у загальному заліку для України.
  • У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук змагався з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
  • Зрештою йому вдалося обігнати Веллбрука.