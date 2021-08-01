Михайла Романчука і тенісистку Еліну Світоліну привітали з перемогами олімпійський чемпіон Сергій Бубка, міністр молоді та спорту, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та уся збірна. Їм передали підписаний Володимиром Зеленським і військовими із передової прапор України.
Прапор, який підписали українські військові / Фото НОК
Петро Порошенко також привітав Михайла Романчука і назвав перемогу плавця "блискучою".
Мер Львова Андрій Садовий відзначив, що наш земляк на світових змаганнях поступився лише американцеві.
У
Національному олімпійському комітеті додали, що нагороджував Михайла Романчука член Міжнародного Олімпійського Комітету, президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.
Важливо
Якби був ще один заплив – було б і "золото", – Романчук
Сергій Бубка і Михайло Романчук на нагородженні / Фото НОК України
Сам легкоатлет Сергій Бубка у своєму твітері написав, що ця перемога Романчука – кінець у кінці довгого темного тунелю.
У Міністерстві молоді і спорту також
привітали Романчука та його тренерів.
Вітаємо Михайла із черговою нагородою і дякуємо хлопцям та тренерам за самовіддану працю та боротьбу! Так тримати!
– написали у міністерстві.
На оприлюдненій МОК візуалізації запливу видно, як Михайло Романчук долав дистанцію та у якому темпі зміг вирвати перемогу у німецького колеги на останніх секундах.
Важливо! Спортсмени з України вибороли на Олімпіаді-2020 6 нагород – 1 "срібло" та 5 "бронз". Україна тепер посідає 53 місце в загальному медальному заліку. Як привітали Романчука колеги-олімпійці
У своїх сторі бронзова чемпіонка
Еліна Світоліна привітала Михайла Романчука і запостила з ним спільне фото.
Еліна Світоліна і Михайло Романчук зі своїми медалями / Скриншот
Інші учасники, які представляють Україну на Олімпіаді-2020 також запостили вітальні фото. Ольга Харлан, Дар'я Білодід, Жан Беленюк, Анжеліка Терлюга, Юлія Джима та інші написали, що пишаються Михайлом і тішаться його перемозі.
Вітання для Романчука від учасників олімпійської команди України / Скриншоти
24 канал приєднується до привітань і висловлює захоплення Михайлу Романчуку! Ви – наша гордість!
Михайло Романчук отримав "срібло" Олімпіади: головне