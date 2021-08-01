Романчук: очень мотивирован на следующий сезон

В финале заплыва на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук финишировал вторым. Украинца смог опередить только неудержимый Роберт Финк из США.

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"Конечно, знал, что он сильный финишер. Это уже показала практика на финише 800 метров. Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика – соревноваться утром. Все же у нас 4 утра, а в Америке – вечер. Это также сыграло большую роль. Но таковы реалии нашей жизни, и все были в одинаковых условиях.

И я не могу сказать, что кто-то там победил из-за того, что изменили расписание. Все были в одинаковых условиях, и американец оказался сильнее. Но я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньше. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты", – прокомментировал Михаил заплыв.

Романчук, который на Олимпиаде получил серебро и золото, заявил, что получил бы для Украины золото, если бы был еще один заплыв.

У меня две медали – серебро и бронза. Если бы был еще один заплыв – было бы и золото, но, к сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки, которые, уверен, были. Будем их учитывать и двигаться дальше,

– отметил пловец.

Романчук также нашел позитив в своем выступлении. В частности, украинец рад, что опередил немца Флориана Веллбрука.

"Есть две медали, чем я очень доволен. Это тот самый чемпионат мира, Олимпиада – все те же соперники. Вернулся (с чемпионата мира, – Спорт 24) с серебром на 1500 метров, на этот раз – тоже серебро. Смог опередить немца, это уже радует.

Впервые его опередил за свою карьеру, с 2018 года мы уже соперники и ни разу до этого не удавалось выиграть у него эту дистанцию. Но появился моложе, проворнее и быстрее. Поздравляю его с тем, что победил, но, как я уже говорил, сдаваться не буду и буду работать еще сильнее, – сказал Михаил.

Романчук: не заканчиваю карьеру

Пловец отметил, что показал свой максимум. По словам украинца, он бы поборолся за золото, если бы заплыв был вечером.

"Показал свой максимум, все, на что способен. Уверен, если бы финалы были вечером – боролся бы за золото. Шансов было бы гораздо больше, поскольку вечером чувствую себя лучше. Но ничего, не заканчиваю карьеру, мне есть, что доказывать другим", – резюмировал пловец.