МОК – промоутер войны, убийств и разрушений, – Подоляк о решении в отношении россиян

В Украине неудовлетворены желанием Международного олимпийского комитета вернуть в спортивные соревнования представителей России. Ведь эта страна продолжает вести войну против Украины.

Международный олимпийский комитет заявил, что он поддерживает Украину, но рассматривает возможность, чтобы российские спортсмены выступили на международных турнирах, хотя и под нейтральным флагом. В том числе на Олимпиаде-2024. Но когда в Украине заявили, что допускать россиян к турнирам нельзя, пока идет война, то уже президент МОК Томас Бах заявил, что "Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

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И этим еще больше разозлил украинцев. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил МОК в лицемерии из-за их заявлений.

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, пан Бах?", – написал Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что свое недовольство в этой ситуации выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Томаса Баха посетить Бахмут, который изо всех сил пытаются стереть с лица земли российские военные.

Также Зеленский написал письмо президенту Франции Еммануелю Макрону. Ведь именно Париж примет Олимпиаду-2024, куда так пытаются "продавить" российских спортсменов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже ответил МОК в их попытке найти "хороших россиян". Он напомнил, что на Олимпиаде-2020 в Токио сразу 45 российских медалистов – это представители центрального спортивного клуба армии России. Именно той российской армии, которая и совершает убийства мирного населения Украины.