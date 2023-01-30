Міжнародний олімпійський комітет заявив, що він підтримує Україну, але розглядає можливість, щоб російські спортсмени таки виступили на міжнародних турнірах, хоча і під нейтральним прапором. У тому числі Олімпіаді-2024. Та коли в Україні заявили, що допускати росіян до турнірів не можна, допоки триває війна, то вже президент МОК Томас Бах заявив, що "Україна хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян".

До теми Підтримують Україну, але думають про росіян: нова заява МОК щодо відсторонення Росії

І цим ще більше розізлив українців. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк звинуватив МОК в лицемірстві через їх заяви.

"МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як Росія знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Так, пане Бах?", – написав Михайло Подоляк.

Варто відзначити, що своє невдоволення цій ситуації висловив і президент України Володимир Зеленський. Він запросив Томаса Баха відвідати Бахмут, який з усієї сили намагаються стерти з лиця землі російські військові.

Також Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону. Адже саме Париж прийматиме Олімпіаду-2024, куди так намагаються "протиснути" російських спортсменів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж відповів МОК у їх намаганні знайти "хороших росіян". Він нагадав, що на Олімпіаді-2020 в Токіо одразу 45 російських медалістів – це представники центрального спортивного клубу армії Росії. Саме тієї російської армії, яка і вчиняє вбивства мирного населення України.