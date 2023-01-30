Международный олимпийский комитет заявил, что он поддерживает Украину, но рассматривает возможность, чтобы российские спортсмены выступили на международных турнирах, хотя и под нейтральным флагом. В том числе на Олимпиаде-2024. Но когда в Украине заявили, что допускать россиян к турнирам нельзя, пока идет война, то уже президент МОК Томас Бах заявил, что "Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

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И этим еще больше разозлил украинцев. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил МОК в лицемерии из-за их заявлений.

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, пан Бах?", – написал Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что свое недовольство в этой ситуации выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Томаса Баха посетить Бахмут, который изо всех сил пытаются стереть с лица земли российские военные.

Также Зеленский написал письмо президенту Франции Еммануелю Макрону. Ведь именно Париж примет Олимпиаду-2024, куда так пытаются "продавить" российских спортсменов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже ответил МОК в их попытке найти "хороших россиян". Он напомнил, что на Олимпиаде-2020 в Токио сразу 45 российских медалистов – это представители центрального спортивного клуба армии России. Именно той российской армии, которая и совершает убийства мирного населения Украины.