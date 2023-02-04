Международный олимпийский комитет выпустил официальное заявление, в котором озвучил возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Чиновники даже придумали схему, по которой атлеты государств-террористов попадут на Олимпийские игры в Париже.

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Такие цинические намерения вызвали возмутительную реакцию общества. Ведь МОК в очередной раз закрывает глаза на страдания украинцев в войне и потакает действиям агрессора, допуская спортсменов к соревнованиям.

Подоляк: У нас 220 спортсменов погибли

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что таким образом МОК провоцирует дальнейшую агрессию России, мол, спорт здесь ни при чем.

МОК легитимизирует право страны продавать свою концепцию мировоззрения. Если российские спортсмены присутствуют на Играх – значит МОК условно или безусловно говорит миру: "Геноцид практики России – это нормально. Убийство спортсменов Украины – это нормально". У нас 220 спортсменов погибли, причем из них есть и чемпионы Европы, и чемпионы Украины,

– сказал Подоляк.

Комитет должен сделать свой выбор

Выходом из этой ситуации станет поддержка Украины ее союзниками. Если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям, тогда более 40 стран готовы бойкотировать Игры в Париже.

Мы будем консультироваться с нашими партнерами. Сейчас уже есть позиция некоторых стран о том, что будем бойкотировать. Нужно поставить МОК перед выбором: либо вы делаете вид, что все нормально (нейтральное знамя – это не решение) и тогда часть демократических стран не может участвовать в ваших постановках, легитимирующих право на убийство, либо вы принимаете сторону демократического мира,

– заявил советник Офиса президента Украины.

Недавно МОК отреагировал на приглашение Владимира Зеленского посетить Бахмут. Однако уважаемые чиновники не намерены в ближайшее время посещать Украину. Они больше озабочены судьбой российских спортсменов, которые "страдают" от санкций.