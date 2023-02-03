Владимир Зеленский пригласил президента МОК Томаса Буха посетить Бахмут. Сделал он это после того, как Международный олимпийский комитет выпустил официальное заявление, в котором озвучил возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Тогда же Зеленский запустил "марафон честности", чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия. И высказал свои претензии к Томасу Баху.

"Я неоднократно с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Не бывает нейтральности, когда идет такая война", – заявил Зеленский.

Следовательно, президент Украины пригласил Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".

В Международном олимпийском комитете отреагировали на эти обращения Зеленского. Правда сделали это в присущем им формальном стиле.

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, был свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для широкого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов. Пока планов относительно нового визита в Украину нет", – говорится в официальном сообщении МОК.