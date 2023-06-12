Украинский вингер Челси Михаил Мудрик принял решение поучаствовать в чемпионате Европы среди молодежных команд, который стартует 21 июня. Руководство лондонцев одобрило такой шаг своего футболиста.

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Мудрик понравился Почеттино

В январе 2023 года Мудрик стал игроком Челси, который заплатил Шахтеру вместе с будущими бонусами 100 миллионов евро. Однако украинский бриллиант не смог завоевать стабильное место в основе. Михаил отыграл 17 матчей за Челси, но отличился лишь 2 ассистами. Из-за нестабильной игры 22-летний вингер часто оказывался на скамье запасных.

Благодаря участию в молодежном чемпионате Европы Мудрик надеется восстановить форму и набрать игровые кондиции накануне нового сезона АПЛ. Более того, Михаил может стать одной из звезд турнира.

Такое решение поразило нового главного тренера Челси Маурисио Почеттино. Аргентинский наставник и его штаб приступит к работе в клубе с 1 июля.

Сейчас Мудрик находится в лагере сборной Украины. Он принял участие в товарищеском матче против Германии (3:3) и отличился ассистом. Впереди "сине-желтые" ждут еще два матча отбора против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Ожидается, что после этих матчей Мудрик присоединится к команде Ротаня. В активе вингера Челси есть 16 матчей за "молодежку" и 3 забитых мяча.

Отметим, решение Мудрика контрастирует с поступком Каллума Хадсона-Одои, который после матчей национальной сборной Англии решил не играть за "молодежку". Во время летнего трансферного окна Челси попытается продать Хадсона-Одои.

Достойно внимания! Украина попала в группу В молодежного Евро-2023. Команда Ротаня в групповом турнире сыграет с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.