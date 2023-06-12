Український вінгер Челсі Михайло Мудрик прийняв рішення взяти участь у чемпіонаті Європи серед молодіжних команд, який стартує 21 червня. Керівництво лондонців схвалило такий крок свого футболіста.

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Мудрик сподобався Почеттіно

У січні 2023 року Мудрик став гравцем Челсі, який заплатив Шахтарю разом з майбутніми бонусами 100 мільйонів євро. Проте український діамант не зумів завоювати стабільне місце в основі. Михайло відіграв 17 матчів за Челсі, але відзначився лише 2 асистами. Через нестабільну гру 22-річний вінгер часто опинявся на лаві запасних.

Завдяки участі в молодіжному чемпіонаті Європи Мудрик сподівається відновити форму та набрати ігрових кондицій напередодні нового сезону АПЛ. Ба більше, Михайло може стати однією з зірок турніру.

Таке рішення вразило нового головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно. Аргентинський наставник і його штаб розпочне роботу в клубі з 1 липня.

Зараз Мудрик перебуває в таборі національної збірної України. Він взяв участь у товариському матчі проти Німеччини (3:3) та відзначився асистом. Попереду "синьо-жовтих" чекає ще два матчі відбору проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Очікується, що після цих поєдинків Мудрик приєднається до команди Ротаня. В активі вінгера Челсі є 16 матчів за "молодіжку" та 3 забиті м'ячі.

Зазначимо, рішення Мудрика контрастує з вчинком Каллума Хадсона-Одоі, який після матчів національної збірної Англії вирішив не грати за "молодіжку". Тож під час літнього трансферного вікна Челсі спробує продати Хадсона-Одоі.

Варте уваги! Україна потрапила до групи В молодіжного Євро-2023. Команда Ротаня в груповому турнірі зіграє з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті.