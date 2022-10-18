Украинская сборная во время жеребьевки была в четвертой корзине. Также в нем были сборные Грузии, Норвегии и Израиля, сообщает 24 канал.
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В группу в одну из хозяек
Грузия и Румыния в статусе хозяек Евро-2023 разместились в группах "А" и "В".
Украина уже на старте жеребьевки попала в группу "В", где составила компанию одной из хозяек турнира Румынии.
Соперники сборной Украины U-21
- Румыния
- Испания
- Хорватия
По итогам группового раунда по две сильнейшие национальные команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал.
Как сборная Украины U-21 пробилась в финальную часть Евро-2023
Подопечные Руслана Ротаня пробились в финальный раунд чемпионата Европы-2023 из-за стыковых матчей плей-офф. Соперником "сине-желтых" была Словакия.
Первый поединок закончился болезненным поражением украинцев со счетом 2:3. Что не скажешь о ответном матче. Украинская сборная благодаря хет-трику нападающего Данила Сикана разгромила соперника и взяла реванш за фиаско в первой встрече 3:0.