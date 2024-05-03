Недавно НОК Украины опубликовал рекомендации для украинских спортсменов по обращению с "нейтральными" спортсменами. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили возмутился пунктом о выявлении нарушений условий допуска спортсменов из враждебной страны, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Истерика Михаила Мамиашвили

Он считает, что россияне тяжело борются за право выступлений на Олимпийских играх-2024, поэтому обозвал украинцев изгоями в спорте.

Пока никто из россиян в Париж не едет – идет процедура завоевания права участия на Олимпийских играх. Это техническая составляющая, которая проходит без этих стукачей. Ну, как еще назвать этих людей? Чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины! Даже не хочется копаться в этом. С вечными доносами, кляузництвами и попрошайничеством украинцы потихоньку сами стали изгоями для всего спортивного сообщества. К сожалению, их ставят в такие условия, но им это просто так не обойдется. С Божьей помощью скоро все станет на свои места,

– заявил Мамиашвили.

Мамиашвили уже не впервые называет украинских спортсменов "изгоями". Такие заявления из его уст звучат регулярно.

Важно! Россияне и белорусы на Олимпиаде-2024 будут выступать только в индивидуальных видах спорта.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум прогнозируются информационные атаки. Также французские правоохранители уже арестовали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта на Играх.