Нещодавно НОК України опублікував рекомендації для українських спортсменів щодо поводження з "нейтральними" спортсменами. Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі обурився пунктом про виявлення порушень умов допуску спортсменів із ворожої країни, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Істерика Михайла Маміашвілі

Він вважає, що росіяни важко виборюють право виступів на Олімпійських іграх-2024, тому обізвав українців ізгоями у спорті.

Поки що ніхто з росіян до Парижа не їде – йде процедура завоювання права участі на Олімпійських іграх. Це технічна складова, яка проходить без цих стукачів. Ну, як ще назвати цих людей? Відчувається чергова бридливість у всіх вимогах НОК України! Навіть не хочеться копатися у цьому. З вічними доносами, кляузництвами та жебракуваннями українці потихеньку самі стали ізгоями для усієї спортивної спільноти. На жаль, їх ставлять у такі умови, але їм це просто так не обійдеться. З Божою допомогою скоро все стане на свої місця,

– заявив Маміашвілі.

Маміашвілі вже не вперше називає українських спортсменів "ізгоями". Такі заяви з його вуст звучать регулярно.

Важливо! Росіяни та білоруси на Олімпіаді-2024 будуть виступати лише в індивідуальних видах спорту.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки. Також французькі правоохоронці вже заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.