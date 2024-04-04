Уже этим летом в Париже пройдут летние Олимпийские Игры-2024. Соревнования привлекает большое количество фанатов, что потребует от страны-хозяйки принять дополнительные меры безопасности.

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Франция опасается атак со стороны России

Главное управление внутренней безопасности Франции уже заявляло о возможных терактах во время церемонии открытия Олимпиады. Это касалось исламских радикалов, но президент страны Эммануэль Макрон не исключает и другие угрозы.

Глава государства считает, что Россия также может представлять угрозу Олимпийским играм. Макрон заявил, что, по его мнению, нет никаких сомнений в том, что эта страна использует соревнования как минимум для информационной атаки на Францию.

Одним из аспектов для атаки может быть церемония открытия. Французы планируют провести ее на открытой местности, на реке Сена. Для обеспечения порядка и нейтрализации терактов будет привлечено более 45 тысяч полицейских.

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Ранее Франция уже попросила у 45 стран мира прислать к себе военных и персонал для обеспечения безопасности на Играх. Сама Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа этого года.