Уже с 26-го июля российские и белорусские спортсмены, которые отберут на Олимпиаду-2024, будут соревноваться за медали вместе со всем цивилизованным миром. К сожалению, Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом сделал все, чтобы допустить представителей враждебных стран к соревнованиям 4-летия.

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Обратился к белорусским спортсменам

Россияне и белорусы будут выступать в Париже без национальной символики и всего, чтобы напоминало, откуда эти спортсмены. Атлеты из России и Беларуси получат статус нейтральных участников Олимпийских игр-2024, если пройдут тщательную проверку комиссии на свою непричастность к армии и уверят, что не поддерживают агрессию России в сторону Украины.

Пока все внимание сконцентрировано на россиянах, белорусы потихоньку отбираются в Париж. Александр Лукашенко заверил, что не будет препятствовать участию своих спортсменов на Олимпиаде-2024, а наоборот приветствует их желание поехать в столицу Франции, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское СМИ.

Во время своей речи глава Беларуси рассказал, что должен сделать каждый белорусский спортсмен на Играх в Париже. Лукашенко отметил условность нейтрального статуса для белорусов, ведь все и так будут понимать, что это представитель Беларуси.

Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и агрессивность в спорте важное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема, чтобы мы им еще и политически морду набили,

– заявил Лукашенко.

Напомним, что сначала россиян и белорусов отстранили от всех соревнований. После чего ослабили отстранение и постепенно возвращали в различные виды спорта. Более того, дело дошло до Олимпиады. Правда, много российских спортсменов отказываются от участия в Играх. Они или не успели отобраться, или возмущены своим нейтральным статусом.

К слову, Олимпийские игры-2024 будут проходить с 26 июля по 11 августа.