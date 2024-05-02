Международный олимпийский комитет в конце прошлого года принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024. Атлеты из стран-агрессоров будут соревноваться в нейтральном статусе и без признаков государственной символики своих стран.

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Держаться подальше от атлетов из России и Белоруссии

Готовясь к соревнованиям в Париже НОК Украины и Минмолодьспорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов, чтобы уберечь их от провокационных ситуаций, а также способствовать безопасности представителей официальной делегации нашей сборной. Во время Игр-2024 украинские олимпийцы могут встретиться с "нейтральными" спортсменами из стран-агрессорок.

Основные рекомендации для украинских атлетов

Воздерживаться от контактов с представителями стран-агрессоров в олимпийском городке, и вне его.

В случае попыток провокаций информировать руководство делегации.

Не участвовать в общении в социальных сетях и дискуссиях, не распространять и не реагировать на контент спортсменов из РФ и Беларуси, не публиковать совместные фото и видео.

Соблюдать правила участия в соревнованиях, насколько это необходимо для минимального выполнения требований участия с нейтральными спортсменами.

Воздерживаться от совместных фото и видео, а также находиться на расстоянии от атлетов из РФ и Беларуси во время награждения, если такая необходимость не связана с соблюдением требований соревнований.

Воздерживаться от участия в пресс-конференциях, интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе со спортсменами из стран-агрессоров.

Важно! Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемонию открытия Олимпийских игр впервые в истории планируют провести на реке Сена.

Сколько россиян и белорусов примут участие в Олимпиаде-2024

Напомним, что представители стран-агрессоров будут выступать в Париже под аббревиатурой AIN – "индивидуальные нейтральные атлеты". Они будут представлены только в индивидуальных видах спорта.

По подсчетам экспертов на Олимпийские игры приедут 36 россиян и 22 белоруса. В худшем случае их количество может быть 54 и 28 соответственно.

Все они должны соответствовать критериям нейтральности. Специальная комиссия МОК будет проверять допуск каждого спортсмена с российским и белорусским паспортом.