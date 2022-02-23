МИД Великобритании просит английские клубы бойкотировать финал ЛЧ, если его примет Россия

"Безумные" решения Владимира Путина негативно влияют на его же Россию. Из-за агрессии в сторону Украины УЕФА может забрать у страны-агрессора финал Лиги чемпионов.

Лиз Трасс: Я бы его бойкотировала

Великобритания и США едва ли не больше всех стран осуждают агрессию России в отношении Украины. Все это негативно влияет на российский спорт. Несколько клубов уже получили санкции, если не напрямую они, то их президенты.

К теме Это важнее, чем игра Лиги чемпионов, – тренер МЮ о войне в Украине

Место проведения финала Лиги чемпионов тоже теперь под вопросом. Решающий поединок должен принять российский Санкт-Петербург, но теперь может упустить эту возможность. Все из-за событий, связанных между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Лиз Трасс сделала резкое заявление с просьбой к английским клубам. Трасс попросила команды не ехать на финал Лиги чемпионов, если он все-таки состоится в России.

Будь я на их месте, я бы его бойкотировала. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге ввиду того, что творит путинский режим,

– заявила глава МИД Великобритании.

На стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов продолжают борьбу сразу четыре английских клуба – Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед.

Ранее Великобритания выражала свою обеспокоенность по поводу обострения ситуации между Украиной и Россией. Министр спорта Великобритании Надин Доррис пообещала, что будет разговаривать с соответствующими руководящими органами.

УЕФА в раздумьях

Финал Лиги чемпионов должен пройти 28 мая 2022 года на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В УЕФА пока не вынесли точного решения после рассмотрения дела. В Ассоциации оценивают всю ситуацию, прежде чем принять решение о финальном матче.

Не исключено, что финал Лиги чемпионов будет перенесен на "Уэмбли" в Лондоне.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Главный тренер Манчестер Юнайтед ответил на вопрос о возможном переносе финала. Ральф Рангник не думает о финале, ведь только 1/8 финала, но считает, что прекращение войны в Украине и военных действий России более важная задача, чем проведение матча Лиги чемпионов.