Рангник: Никто не может быть заинтересован в войне
63-летний наставник Манчестер Юнайтед на предматчевой пресс-конференции отметил, что о финале пока думать не может. Судьба жребия свела "красных дьяволов" с непростым соперником – мадридским Атлетико.
Кстати МЮ отказался лететь российскими авиалиниями на матч Лиги чемпионов против Атлетико
Ответил тренер и на вопрос журналиста о переносе финала Лиги чемпионов, который должен состояться в российском Санкт-Петербурге, но на фоне военной агрессии в отношении Украины Россия может потерять престижную игру.
По мнению Ральфа Рангника, решением этого вопроса должно заниматься УЕФА или политика.
Мы все надеемся, не только в Великобритании, но и во всей Европе и даже во всем мире, что ситуация нормализуется. Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее, чем игра Лиги чемпионов,
– заявил наставник МЮ.
- Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и МЮ состоится в Мадриде (23 февраля в 22:00).
- "Красные дьяволы" добрались до столицы Испании чартером британской авиакомпании, отказавшись от российской, которая является их официальным спонсором.