В Великобритании поддержали Украину
Доррис высказалась о возможном изменении места проведения финала Лиги чемпионов, который должен состояться в России 28 мая. Она убеждена, что страна-агрессор не должна проводить столь масштабные мероприятия.
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У меня есть серьезные опасения касательно спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами,
– подчеркнула чиновница.
Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение в Украину, – подытожила Надин Доррис.
Могут ли у России отобрать финал Лиги чемпионов
То, что финал Лиги чемпионов могут перенести из России – вполне реально. Об этом начали активно писать ведущие СМИ, как BBC, The Times.
Отмечается, что УЕФА оценивает всю ситуацию, прежде чем принять решение о финальном матче Лиги чемпионов. Рассматривают вариант, что болельщикам клубов, которые участвуют в финале, въезд в Россию будет запрещен их странами.
Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон и стадион "Уэмбли". Сообщается, что УЕФА внимательно следит за российско-украинским конфликтом для разработки плана действий в случае непредвиденных обстоятельств, если это будет необходимо.