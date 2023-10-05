Президент МОК Томас Бах постоянно призывает к возвращению к международным соревнованиям российских спортсменов. В то же время в Комитете продолжают закрывать глаза на преступления страны-агрессоры.

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Сколько еще белых флагов получат россияне

В ходе последнего заседания Исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) глава этой организации Станислав Поздняков заявил о включении в состав организации новых региональных олимпийских комитетов. Речь идет об оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В МИД Украины прокомментировали очередное преступление россиян, обратившись в Международный олимпийский комитет. Вместе с сообщением опубликовано красноречивое видео. В нем олимпийские кольца превращаются в мишени, которые перекрашивают области Украины в кровавый цвет.

"Это становится смешно: Олимпийский комитет России включил украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области в российские Олимпийские советы.

Сколько "белых флагов" МОК предоставит россиянам, чтобы прикрыть очередное нарушение международного права?", – говорится в сообщении МИД.

Видео МИД Украины

Отметим, что с 15 по 17 октября в Мумбаи (Индия) состоится заседание МОК, где будет рассмотрен вопрос вероятного участия атлетов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024. Президент МОК Томас Бах уже намекнул, о желании видеть на Играх "спортсменов со всего мира".