Президент МОК Томас Бах постійно закликає до повернення до міжнародних змагань російських спортсменів. Водночас у Комітеті продовжують закривати очі на злочини країни-агресорки.

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Скільки ще білих прапорів отримають росіяни

Під час останнього засідання Виконкому Олімпійського комітету Росії (ОКР) глава цієї організації Станіслав Поздняков заявив про включення до складу організації нових регіональних олімпійських комітетів. Мова йде про окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У МЗС України прокоментували черговий злочин росіян, звернувшись до Міжнародного олімпійського комітету. Разом з дописом опубліковано красномовне відео. У ньому олімпійські кільця перетворюються на мішені, які перефарбовують області України в кривавий колір.

"Це стає смішно: Олімпійський комітет Росії включив українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області до російських Олімпійських рад.

Скільки "білих прапорів" МОК надасть росіянам, щоб прикрити чергове порушення міжнародного права?", – йдеться в повідомленні МЗС.

Відео МЗС України

Зазначимо, що з 15 по 17 жовтня у Мумбаї (Індія) відбудеться засідання МОК, де розглянуть питання ймовірної участі атлетів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024. Президент МОК Томас Бах вже натякнув, що бажає бачити на Іграх "спортсменів з усього світу".