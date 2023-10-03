Томас Бах хочет остаться "добрым" для России, поэтому делает все, чтобы оттянуть момент с возможным допущением россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024. Президент МОК издал очередную абсурдную речь о важности олимпийского движения и равенстве всех спортсменов даже в условиях войны. 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Вот так Перспектив в такой команде нет, - Верняев резко отреагировал на полученную лицензию на Олимпиаду

Бах: Мы надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом.

Своим спичом Бах еще раз доказывает свою любовь к русским атлетам. Глава Комитета вспомнил военный конфликт во время зимних Игр-2018, состоявшихся в Пхенчхане.

«Мы надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом. на то, что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны, несмотря на ядерную угрозу с обеих сторон», – рассказал Бах.

Также президент МОК привел еще один пример с последней Олимпиадой-2020 в Токио, на которой участвовали спортсмены из стран, многие из которых находились или продолжают находиться в условиях войны.

Там были представлены спортсмены по всему миру. Это показало миру, в чем олимпийская миссия и олимпийский дух, и какой мир мог бы выглядеть, если бы все уважали одинаковые для всех правила и относились с уважением друг к другу. Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, в то время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало еще больше,

– заявил глава МОК.

Похоже, Бах намекает на то, что решения МОК о выступлениях россиян и белорусов в Париже будут положительными для представителей этих двух враждебных стран. Что даже во время войны украинские спортсмены должны соревноваться на одной арене с соперниками из России и Беларуси, чтобы не нарушать олимпийский дух.

И это после того, как Паралимпийский комитет допустил к следующей Паралимпиаде-2024 россиянам и белорусам. Безумное решение было принято еще 29 сентября. Отметим, что рассматривали даже вариант, что российские и белорусские атлеты смогут соперничать под национальной символикой и гимном. Однако для этого им уже не хватило голосов.