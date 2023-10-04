Большое мультиспортивное событие пройдет в провинции Канвон, центром которой является Пхенчхан. Этот город принимал зимнюю Олимпиаду в 2018 году.

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Юношеская Олимпиада пройдет без россиян

После позорного решения о допуске россиян к участию в соревновании на Паралимпиаде-2024 остро стоит вопрос, будут ли присутствовать спортсмены из страны-агрессорки на ОИ-2024 в Париже. Пока ответа на этот вопрос нет, однако единственное правильное решение приняли организаторы юношеских Олимпийских игр в Южной Корее, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

"Запоребриковые" спортсмены не будут представлены на соревнованиях. Об этом сообщила пропагандистскому изданию пресс-служба МОК.

Если говорить о зимних юношеских играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвоне,

– сухо констатировали россияне.

Отметим, что соревнования пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года. На турнире будет разыгран 81 комплект медалей в 15 видах спорта. Участие в мультиспортивном событии примут около 1900 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

Достойно внимания. Относительно Олимпиады-2024 года, пока остается неизвестной судьба "нейтральных" атлетов, однако Томас Бах накануне в очередной раз намекнул, что лоббирует их интересы и надеется, что в соревнованиях примут участие спортсмены со всего мира.