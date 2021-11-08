Мы с Русланом перевернули эту страницу, – Петраков рассказал, почему вызвал Малиновского

Наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал возвращение в команду Руслана Малиновского. Футболист Аталанты пропустил октябрьские матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Петраков прокомментировал возвращение Малиновского в сборную Украины на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Болгарии.

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– сказал тренер сборной Украины.

Малиновский вернулся в сборную: главное

Александр Петраков 25 октября объявил заявку сборной Украины на матчи в ноябре.

Кроме товарищеского матча против Болгарии, который состоится 11 ноября, Украина 16-го ноября сыграет против Боснии и Герцеговины в решающем матче отбора на чемпионат мира-2022.

Петраков вызвал в сборную Украины Руслана Малиновского из итальянской Аталанты. Футболист уже в расположении "сине-желтых".



Малиновский в сборной Украины / Фото УАФ

В сентябре между Петраковым и Малиновским произошел конфликт. Футболист не попал в основной состав в матчах против Казахстана и Франции.

После игры с французами Петраков рассказал, что Руслан обиделся на него. Руслан убеждал, что не обижался на тренера.

В сентябре сборная Украины сыграла спарринг с Чехией. Малиновский попросил у Петракова отпустить его в Аталанту и футболист вместе с другими игроками покинул сборную.

Наставник команды не нашел места для Малиновского в сборной на октябрьские матчи. Украина победила финнов (2:1) и сыграла вничью с боснийцами (1:1).