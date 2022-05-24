Мы ждем официального закрепления, – промоутер Усика рассказал о новых деталях реванша

Украинский боксер Александр Усик уже этим летом встретится в поединке-реванше против британца Энтони Джошуа. Официальной даты боя пока нет.

Промоутер: Сейчас наша плановая дата – 23 июля.

Александр Красюк, промоутер непобедимого Александра Усика, рассказал об организации реванша с Энтони Джошуа. Он отметил, что большим образом на поединок повлияла полномасштабная война, которую развязала Россия.

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Начало войны оказало серьезное влияние, потому что у нас было понимание, что бой Усик – Джошуа должен был состояться в мае, возможно, в начале или середине. Затем дата была несколько смещена к началу июня. Когда началось вторжение, то вообще было неизвестно, состоится ли этот поединок,

– сказал Красюк.

Реванш Усик – Джошуа может состояться 23 июля 2022 года. Местом поединка рассматривают Саудовскую Аравию или Великобританию. Эту информацию подтвердил и промоутер.

"Где-то в середине марта, когда мы поняли, что такая возможность есть и ею нужно воспользоваться, тогда мы уже нажали на газ и сделали все необходимое, чтобы это произошло как можно скорее.

Сейчас наша плановая дата – 23 июля – Ближний Восток. Буквально с часа в час, с каждым днем ​​мы ждем официального закрепления этих договоренностей в контракте", – отметил специалист.

Усик – Джошуа: детали реванша