Мы ждем официального закрепления, – промоутер Усика рассказал о новых деталях реванша
Источник:Xsport
Украинский боксер Александр Усик уже этим летом встретится в поединке-реванше против британца Энтони Джошуа. Официальной даты боя пока нет.
Промоутер: Сейчас наша плановая дата – 23 июля.
Александр Красюк, промоутер непобедимого Александра Усика, рассказал об организации реванша с Энтони Джошуа. Он отметил, что большим образом на поединок повлияла полномасштабная война, которую развязала Россия.
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Начало войны оказало серьезное влияние, потому что у нас было понимание, что бой Усик – Джошуа должен был состояться в мае, возможно, в начале или середине. Затем дата была несколько смещена к началу июня. Когда началось вторжение, то вообще было неизвестно, состоится ли этот поединок,
– сказал Красюк.
Реванш Усик – Джошуа может состояться 23 июля 2022 года. Местом поединка рассматривают Саудовскую Аравию или Великобританию. Эту информацию подтвердил и промоутер.
"Где-то в середине марта, когда мы поняли, что такая возможность есть и ею нужно воспользоваться, тогда мы уже нажали на газ и сделали все необходимое, чтобы это произошло как можно скорее.
Сейчас наша плановая дата – 23 июля – Ближний Восток. Буквально с часа в час, с каждым днем мы ждем официального закрепления этих договоренностей в контракте", – отметил специалист.
Усик – Джошуа: детали реванша
- В первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- В первые дни полномасштабной войны Усик вступил в территориальную оборону Киевщины.Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.
- Менеджер украинского боксера уверяет, что Александра Усик все отлично, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
- Промоутер Александра рассказал, почему Усик уехал за пределы страны. Он подчеркнул, что на ринге у Усика будет прекрасная возможность привлечь внимание всего мира к Украине.
- 7 апреля боксер сообщил, что начал подготовку к бою с британцем. Также он отметил, что отказывается общаться со СМИ, чтобы лучше сосредоточиться на будущем поединка.