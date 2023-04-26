Не без участия Баха: Международная федерация спортивной стрельбы поддержала возвращение россиян
Источник:ISSF
Президент МОК Томас Бах продолжает давление на спортивные федерации с целью возвращения россиян и белорусов в международные соревнования. Число сторонников легализации спортсменов стран-агрессоров пополнила Международная федерация спортивной стрельбы.
В конце марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям. Цель таких мероприятий ведомства Томаса Баха – подготовить основу для участия атлетов из стран-агрессоров в Олимпийских играх-2024.
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Ползучая легализация агрессора
С этого времени происходит постепенное возвращение к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Поддержку рекомендациям МОК оказала и Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF). Прессслужба организации сообщила, что на заседании исполнительного комитета был рассмотрен вопрос возвращения спортсменов из России и Беларуси в статусе нейтральных.
С этой целью будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься допуском спортсменов из стран-агрессоров в соответствии с рекомендациями МОК. Здесь следует заметить, что большинство стрелков из РФ имеют контракт с Минобороны, а потому подлежат запрету участия в соревнованиях.
Интересно, что в преддверии принятого решения президент ISSF Лучано Росси встретился с главой МОК Томасом Бахом. Так что без влияния чиновника на федерацию не обошлось.
В то же время ISSF выразила солидарность с Украиной и заверила в соблюдении введенных санкций в отношении атлетов из РФ и Беларуси.
Список федераций, вернувших спортсменов стран-агрессоров
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