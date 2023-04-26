В конце марта Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям. Цель таких мероприятий ведомства Томаса Баха – подготовить основу для участия атлетов из стран-агрессоров в Олимпийских играх-2024.

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Ползучая легализация агрессора

С этого времени происходит постепенное возвращение к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Поддержку рекомендациям МОК оказала и Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF). Прессслужба организации сообщила, что на заседании исполнительного комитета был рассмотрен вопрос возвращения спортсменов из России и Беларуси в статусе нейтральных.

С этой целью будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься допуском спортсменов из стран-агрессоров в соответствии с рекомендациями МОК. Здесь следует заметить, что большинство стрелков из РФ имеют контракт с Минобороны, а потому подлежат запрету участия в соревнованиях.

Интересно, что в преддверии принятого решения президент ISSF Лучано Росси встретился с главой МОК Томасом Бахом. Так что без влияния чиновника на федерацию не обошлось.

В то же время ISSF выразила солидарность с Украиной и заверила в соблюдении введенных санкций в отношении атлетов из РФ и Беларуси.

Напомним рекомендации МОК касаются только индивидуальных видов спорта. Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 еще не принято.

Список федераций, вернувших спортсменов стран-агрессоров