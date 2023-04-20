В конце марта Международный олимпийский комитет принял резонансное решение по допуска спортсменов из России и Беларуси. Несмотря на войну в Украине организация позволила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. За эту рекомендацию сразу ухватились федерации, искавшие повод как-то вернуть представителей террористических стран.

Очередным спортом "внеполитики" стало современное пятиборье. Исполнительный орган этой федерации решил прислушаться к новым рекомендациям МОК и разрешить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях по нейтральному статусу.

При этом в международном союзе современного пятиборья отметили, что продолжают поддерживать Украину в войне против России. Организация создаст "независимую панель", которая будет проверять россиян и белорусов в соответствии с критериями МОК по неподдержке войны.

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Напомним, что рекомендации МОК касаются только спортсменов-индивидуалов, а не команд. При этом участие представителей РФ и Белоруссии непосредственно на Олимпийских играх в Париже пока не обсуждалось.