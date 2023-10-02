В конце сентября УЕФА приняла позорное решение вернуть российские команды до 17 лет на международные соревнования. Ряд стран осудили такие действия и заявили, что будут бойкотировать его.

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В хоккей россиян не собираются возвращать

Однако это стало прецедентом, российские спортсмены и пропагандисты надеялись, что история повторится и с хоккеем и их представителями вернут на международные соревнования. Но президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф достаточно четко донес им свою позицию, которая стране-террористке не понравится.

Он заявил, что агрессоров не планируют возвращать ближайший год в официальные турниры ни на юниорском, ни на молодежном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

УЕФА – это УЕФА, а мы – ИИХФ. И у нас нет турниров, где бы играли команды до 17 лет. И решение на сезон-2023/24 уже принято. Все остальное возможно уже для нового сезона, если будут условия,

– сказал Тардиф.

Отметим, что ранее из-за российской агрессии против Украины ИИХФ устранила все сборные России от чемпионатов мира в 2023 и 2024 годах.

Интересно. После жесткой критики из-за возвращения россиян на международные соревнования стало известно, почему УЕФА смягчила свои санкции. Сообщается, что она апеллирует на позицию Минспорта Украины, которое с июля 2023 позволило соревноваться своим спортсменам с представителями страны-агрессорки в других видах спорта.