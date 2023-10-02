Наприкінці вересня УЄФА прийняла ганебне рішення повернути російські команди до 17 років до міжнародних змагань. Низка країн засудили такі дії та заявили, що бойкотуватимуть його.

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У хокей росіян не збираються повертати

Проте це стало прецедентом, російські спортсмени та пропагандисти сподівалися, що історія повториться і з хокеєм та їх представників повернуть до міжнародних змагань. Але президент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люк Тардіф досить чітко доніс їм свою позицію, яка країні-терористці не сподобається.

Він заявив, що агресорів не планують повертати найближчий рік в офіційні турніри ні на юніорському, ні на молодіжному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

УЄФА – це УЄФА, а ми – ІІХФ. І ми не маємо турнірів, де б грали команди до 17 років. І рішення на сезон-2023/24 вже ухвалено. Все інше можливо вже для нового сезону, якщо будуть умови,

– сказав Тардіф.

Зазначимо, що раніше через російську агресію проти України ІІХФ усунула всі збірні Росії від чемпіонатів світу у 2023 та 2024 роках.

Цікаво. Після жорсткої критики щодо повернення росіян до міжнародних змагань стало відомо, чому УЄФА пом'якшила свої санкції. Повідомляється, що вона апелює на позицію Мінспорту України, яке з липня 2023 року дозволило змагатися своїм спортсменам із представниками країни-агресорки в інших видах спорту