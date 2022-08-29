Крутой гол от штанги и два транслятора: Металлист и Ингулец победителя не определили – видео
Харьковская команда забила ранний гол, но гости смогли вырвать ничью благодаря шикарному голу Клименко.
Металлист – Ингулец 1:1
Голы: Коркишко, 6 (пен) – Клименко, 60.
Сегодня, 29 августа, завершается 2-й тур чемпионата Украины по футболу. В первой игре дня Металлист в роли номинального хозяина принимал в Ужгороде Ингулец, пишет 24 канал.
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Уже на старте игры харьковчане открыли счет. Кучеренко в своей штрафной Романюка, после чего Коркишко уверенно реализовал пенальти.
Восстановить паритет Ингулец смог уже после перерыва. Клименко удался бильярдный точный дальний выстрел, после которого мяч от стойки оказался в воротах Рыбки.
На этом соперники и завершили, набрав по одному баллу в таблицу. Что интересно, этот поединок транслировали сразу два ресурса – официальный транслятор УПЛ Setanta Sports и канал "2+2".
Видеообзор матча Металлист – Ингулец:
Для петровцев это первые баллы в сезоне, тогда как у Металлиста уже 4 пункта. В следующем туре Ингулец будет противостоять Черноморцу, а Металлист померяется силами с Александрией.
Другие результаты 2 тура УПЛ:
- Металлист 1925 года не смог переиграть Черноморец. У харьковчан нереализованным пенальти отличился Габи.
- Заря перестреляла на выезде ФК Львов. Решающий гол луганчане забили на 90 минуте благодаря Алефиренко.
- Ворскла неожиданно проиграла Вересу. Ровенский клуб проигрывал 0:1, однако сумел дважды забить в концовке поединка.
- Колосс без проблем переиграл на своем поле Рух. За хозяев отличился Денис Безбородько, который в прошлом туре еще играл за Зорю и оформил за нее дубль.
- Шахтер вырвал победу у Кривбасса. Дончане в большинстве дожали соперника благодаря голу Бондаренко.
- Динамо с треском провалилось в битве с Днепром-1. Команда Мирчи Луческу умудрилась проиграть сопернику со счётом 0:3.