Туринський "Ювентус" розглядає варіант, відповідно до якого в команді гратимуть два найкращі футболісти світу – Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Італійський клуб зацікавлений у трансфері Мессі з "Барселони".

Про те, що "Ювентусу" цікавий форвард "Барселони" Ліонель Мессі, повідомляє авторитетне французьке видання L'Equipe.

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Повідомляється, що "Ювентус" контактував з Хорхе Мессі, батьком і агентом Ліонеля.

Також на Хорхе Мессі вийшов директор ПСЖ Леонардо. За інформацією ЗМІ, Мессі відмовив ПСЖ та повідомив французам, що хоче перейти в англійський "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що в "Ювентусі" виступає Кріштіану Роналду – головний конкурент Мессі.

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Що відомо про трансфер Мессі

Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.

Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

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Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.