Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение продолжить карьеру футболиста в английском "Манчестер Сити". Переход Месси оценивается в 500 млн фунтов стерлингов.

Британский таблоид The ​​Telegraph пишет, что Месси близок к уходу из "Барселоны". Сообщается, что аргентинец хочет выступать за "Манчестер Сити".

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"МанСити" заплатит рекордную сумму

Для осуществления трансфера "Манчестер Сити" придется потратить около 500 миллионов фунтов.

Впрочем, неизвестно, сможет ли "Манчестер Сити" осуществить трансфер и не нарушить финансовый фэйр-плей.

Что такое финансовый фэйр-плей?

Он был основан УЕФА, чтобы удостовериться, что футбольные клубы не тратят больше, чем они заработали. УЕФА мог исключить "МанСити" из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей, но англичане выиграли дело.

"Барселона" якобы может отпустить Месси за 200 миллионов фунтов. В новом клубе Лионель может получить контракт на 3 года с опцией последующего перехода в американскую команду "Нью-Йорк Сити".

Поскольку сейчас футболист зарабатывает около 100 миллионов фунтов в год, то "Манчестер Сити" за три года придется потратить на Лео около 500 миллионов фунтов.

Месси зовет Неймара

Журналист ESPN Жорже Никола сообщил, что Месси сообщил о предстоящем переходе в английский клуб своего друга Неймара.

Во время звонка игроку ПСЖ Месси предложил ему перейти в "Манчестер Сити" вместе с ним.

Впрочем, "Манчестер Сити" будет сложно приобрести Неймара в одно трансферное окно с Месси. Стоимость бразильца составляет 222 миллиона евро.