Как Месси прошел медосмотр в ПСЖ и подписал контракт: уникальное видео

Икона мирового футбола Лионель Месси 10 августа стал игроком французского ПСЖ. Аргентинский футболист подписал контракт и прошел медосмотр в парижском клубе.

Месси стал игроком ПСЖ

В твиттере ПСЖ появился ролик, как 34-летний Месси проходил медосмотр во французском клубе.

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Кроме того, парижский клуб опубликовал видео с подписания контракта. Во время процедуры присутствовал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Также Месси довольно быстро с переходом в ПСЖ поздравили новые партнеры, в частности – Ашраф Хакими.

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