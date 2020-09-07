Іспанська "Барселона" представила третій комплект форми на новий сезон. Він виконаний в рожевих тонах.

В новому сезоні "Барселона" буде виступати у традиційних для себе синьо-гранатових кольорах. основна форма виконана у широкі смужки, на відміну від картатої форми, яка була минулого сезону. натомість гостьова форма – чорна із золотими елементами. Такого кольору усі написи на формі, в тому числі й логотип.

Варте уваги: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео

Третя форма ж виконана у рожевому кольорі. Краї рукавів та комірець має зелено-чорні елементи. В таких же кольорах і логотип команди на формі.



Новий дизайн третьої форми "Барселони" / Фото fcbarcelona.com

У фото та анімованому відео на представлені форми взяв участь і Лео Мессі. Аргентинець намагався покинути команду після ганебної поразки в Лізі чемпіонів. Але усі його спроби зазнали невдачі, хоча і спричинили чимало скандалів з керівництвом клубу.

До теми: Мессі офіційно залишається у "Барселоні": заява футболіста

Варто додати, що рожевий комплект форми на наступний сезон представив і головний суперник "Барселони" в чемпіонаті Іспанії – мадридський "Реал".