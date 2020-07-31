Мадридский "Реал" представил дизайн формы на следующий сезон. Гостевой вариант будет выполнен в розовом цвете.

Белый цвет останется на главной форме "Реала". Но на ней будут розовые полоски по бокам и розовая вставка на задней части шеи, говорится в сообщении на сайте "Реала".

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Зато гостевая форма будет полностью выполнена в розовом цвете. Розовым будет и фон герба клуба, а все надписи выполнены насыщенным синим цветом. Техническим партнером "Реала" и в дальнейшем остался adidas.

Розовый вариант формы "Реала" / фото realmadrid.com

Несмотря на то, что это вариант формы на следующий сезон, в розовом варианте "Реал" сыграет 7 августа против "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новая форма уже доступна для заказа. Аутентичная футболка стоит 129,95 евро.