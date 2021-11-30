Месси получил Золотой мяч 2021: спорить об этом нет смысла

29 ноября 2021 года Лионель Месси получил свой седьмой Золотой мяч. После церемонии награждения все поклонники футбола разбились на два лагеря. Одни убеждают, что аргентинец не заслуживал награды, другие указывают, что все закономерно.

Правила голосования

Для начала следует напомнить, что победителя Золотого мяча выбирают голосованием журналисты. Время от времени правила голосования меняют (например, во время объединения награды с ФИФА за победителя голосовали журналисты, тренеры и капитаны национальных сборных. После 2016 года – только журналисты).

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Редакция France Football перед этим составляет список из 30 футболистов, которые могут претендовать на награду. И журналисты со всего мира отдают свои голоса (когда-то это был один журналисты от одной страны из Европы. Впоследствии правило изменили, и голосовать также могут журналисты из стран, которые хотя бы один раз выступили на чемпионате мира. Всего таких журналистов – около 180). Журналист выбирает свою пятерку соискателей, где первое место получает шесть баллов, второе место – четыре, третье – три, четвертое два, а пятое – один балл.

После голосования всех журналистов баллы суммируются, и так определяется победитель. В 2021 году им стал Лео Месси, набравший 613 баллов. Роберт Левандовский, оказавшийся вторым – 580.

Проблемы голосования

Привлекая широкий круг журналистов к определению победителя Золотого мяча, редакция France Football фактически снимает с себя ответственность за результаты. Все решают голоса журналистов, которые они отдали за конкретного футболиста. Следовательно и обвинить France Football в том, что Месси недостоин Золотого мяча в 2021 году – нелогично.

Понятно, что в случае голосования немалую роль играют личные симпатии журналиста. Месси – более медийная персона. В отличие от того же Левандовского. аргентинец со своей сборной в 2021 году выиграл Копа Америка, в то время как Левандовский отличился только на "внутреннем рынке" – чемпионате Германии, и провалился со сборной на Евро-2020 (последнее место в группе и только одно набранное очко). Хотя и здесь поляка не стоит винить, ведь свои три гола на турнире он забил, вот только партнеры оказались не его уровня.

В 2020 году Левандовский заслуживал получить "Золотой мяч" благодаря своей игре.

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Да и во время голосования немаловажную роль играют не только трофеи или забитые голы, но и то, насколько игрок важен для своей команды. Ведь тот же Жоржиньо в этом году выиграл и Евро-2020, и Лигу чемпионов. Но вряд ли его назовешь незаменимым игроком для Челси или сборной Италии. Важным – да, центральной фигурой в построении игры – вряд ли.

Мы можем быть согласны или не согласны с результатами голосования, создавать петиции с требованием отменить эти результаты или радоваться победе Месси. Ломать клавиатуры в спорах в соцсетях с представителями "другого лагеря". Но неизменным останется только то, что Месси получил Золотой мяч 2021 года. Свой седьмой трофей.