Лионель Месси завоевал первый титул в США. В финальной игре Кубка лиг против Нэшвилла аргентинец забил гол на 23-й минуте, а также реализовал пенальти в послематчевой серии, пишет 24 Канал.

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Историческое достижение

Этот трофей стал 44-м в невероятной карьере капитана сборной Аргентины. Это позволило ему стать самым титулованным игроком в истории футбола. Ранее он делил первое место с бывшим одноклубником Дани Алвесом, который находится за решеткой через подозрение в сексуальном насилии, на счету бразильца – 43 трофея.

Больше всего наград Лионель Месси выиграл с Браселоной – 35. Аргентинец 25 раз поднимал кубок над головой внутренних испанских турниров: 10 побед в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, а также 8 в Суперкубке. Побеждал 4 раза в Лиге чемпионов, а также имеет по три победы в Клубном чемпионате мира и Суперкубке Европы.

Вместе с ПСЖ в течение 2 лет завоевал 3 трофея: 2 раза выигрывал в чемпионате Франции, а также брал Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Месси выиграл пять титулов. Самый главный был добыт в Катаре, где он стал лучшим игроком турнира и наконец выиграл Чемпионат мира. Кроме этого трофея имеет "золото" Олимпиады, Кубка Америки, молодежного чемпионата мира и Финалиссимы.

В США же завоевал исторический 44 титул в составе Интер Майами, для которого этот трофей стал первым в истории молодого клуба. После финала аргентинец сделал легендарное фото с бывшими игроками Барселоны, которые зажигают сейчас с ним во флоридском клубе, и Дэвидом Бекхэмом, являющимся президентом и совладельцем Интера.



Месси со звездными одноклубниками и Бекхэмом с 44 титулом в карьере / инстаграм Интер Майами

Отметим. Вместе с Месси обладателем Кубка лиг стал и украинец Сергей Кривцов. Он все 7 матчей турнира отыграл в основе и забил послематчевый пенальти, а также отдал ассист в матче 1/2 финала.