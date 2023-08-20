Ліонель Мессі здобув перший титул у США. У фіналіьній грі Кубка ліг проти Нешвілла аргентинець забив гол на 23-й хвилині, а також реалізував пенальті в післяматчевій серії, пише 24 Канал.

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Історичне досягнення

Цей трофей став 44-м у неймовірній кар’єрі капітана збірної Аргентини. Це дозволило йому стати найтитулованішим гравцем в історії футболу. Раніше він ділив перше місце із колишнім одноклубником Дані Алвесом, який знаходиться за гратами через підозру у сексуальному насиллі, на рахунку бразильця – 43 трофеї.

Найбільше нагород Ліонель Мессі виграв із Браселоною – 35. Аргентинець 25 разів підіймав кубок над головою внутрішніх іспанських турнірів: 10 перемог у Ла Лізі, 7 у Кубку Іспанії, а також 8 у Суперкубку. Перемагав 4 рази у Лізі чемпіонів, а також має по три перемоги у Клубному чемпіонаті світу та Суперкубку Європи.

Разом із ПСЖ протягом 2 років здобув 3 трофеї: 2 рази вигравав у чемпіонаті Франції, а також брав Суперкубок країни.

Зі збірною Аргентини Мессі виграв 5 титулів. Найголовніший був здобутий у Катарі, де він став найкращим гравцем турніру та нарешті виграв Чемпіонат світу. Окрім цього трофею має "золото" Олімпіади, Кубка Америки, молодіжного чемпіонату світу та Фіналіссіми.

У США ж здобув історичний 44 титул у складі Інтер Маямі, для якого цей трофей став першим в історії молодого клубу. Після фіналу аргентинець зробив легендарну світлину із колишніми гравцями Барселони, які запалюють зараз із ним у флоридському клубі, та Девідом Бекхемом, котрий є президентом та співвласником Інтера.



Мессі із зірковими одноклубниками та Бекхемом із 44 титулом у кар'єрі / інстаграм Інтер Маямі

Зазначимо. Разом із Мессі володарем Кубка ліг став і українець Сергій Кривцов. Він усі 7 матчів турніру відіграв в основі та забив післяматчевий пенальті, а також віддав асист у матчі 1/2 фіналу.