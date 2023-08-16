Уже на 3-й минуте матча Интер повел в счете 0:1 благодаря классному ассисту Кривцову из собственной части поля на Мартинеса. Превосходство гостей удвоил не иначе, как сам капитан команды Месси, сообщает 24 Канал.

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Аргентинец продолжает уничтожать защиту соперников

Лионель получил передачу поближе к центральному кругу, протянул его еще несколько метров и бильярдным ударом отправил его в ворота Филадельфии. Мяч залетел прямо под штангу. Аргентинец показал, как на футбольном поле можно сыграть в бильярд.

Такие точные дальние удары можно увидеть в футболе уже не так уж часто. Лео продолжает доказывать всем, что уехал играть в США не ради денег, а чтобы там делать красоту на футбольном поле.

Видео гола Лионеля Месси

Месси забил уже в шестом матче подряд. Лео перешел в Интер Майами только 15 июля 2023 года, а уже отличился 9 голами и одним ассистом в 6 сыгранных поединках.

Лионель поражает своей результативностью с океаном. Звездный футболист имеет все шансы, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба, которым сейчас Гонсало Игуаин (29 голов).

Отметим, что после гола Месси мяч еще дважды влетал в ворота хозяев. Филадельфия же смогла лишь на гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Интера 1:4.

Интер Майами вышел в финал Кубка лиг, где встретится с Нэшвиллом 20 августа.