Интер Майами с Лионелем Месси продолжил беспроигрышную серию и триумфовал в розыгрыше Кубка лиг-2023. Американский клуб Дэвида Бекхэма в финале в серии пенальти обыграл Нэшвилл и завоевал первый в истории титул, пишет 24 Канал.

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Месси забил 10-й гол в 7 матчах

На 23-й минуте Интер Майами вышел вперед благодаря феноменальному голу от лидера команды. Месси открыл счет в матче невероятным выстрелом в девятку, оформив юбилейный для себя 10-й гол за новый клуб

Смотрите видео гола Месси в финале Кубка лиг

На 57-й минуте команда Кривцова пропустила курьезный автогол. После серии рикошетов мяч залетел в ворота от вратаря Джейка Каллендера.

Смотрите гол Нэшвилла

На 93-й минуте Интер Майами мог вырывать победу, но после выхода один на один мяч попал в штангу, так что все решалось в серии пенальти.

Команды демонстрировали хорошую реализацию в послематчевой перестрелке. Один из мячей забил и наш Сергей Кривцов, подходивший шестым в своей команде к 11-метровой отметке. В результате серия дошла до дуэли ударов вратарей, где голкипер Интера реабилитировался за автогол и принес своей команде победу, совершив сейв.

Видео драматической серии пенальти, в которой сильнее оказался Интер Майами

Таким образом, молодой клуб Дэвида Бекхэма, основанный в 2018 году и начавший выступления в MLS в 2020 году, завоевал первый в истории трофей. Приятно, что к этому успеху активно приобщился украинец Сергей Кривцов, который в победном турнире провел все матчи в основе и только однажды был заменен.

Главным же героем, конечно, стал Лионель Месси, который пришел в команду с 6-матчевой безвыигрышной серией и изменил все за 1 месяц в клубе. Он был признан лучшим игроком турнира, а также Лео стал лучшим бомбардиром турнира. После матча команда продемонстрировала свою благодарность ему и носила буквально на руках, подбрасывая легендарного аргентинца.

Смотрите видео с церемонии награждения

Интересно. Этот титул стал 44 в карьере Месси, что позволило ему стать единоличным самым титулованным игроком в истории футбола. У Дани Алвеса – 43.