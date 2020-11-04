Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский оформил дубль в матче 3-го тура группы Лиги чемпионов против "Зальцбурга". Поляк посвятил свои голы легенде мюнхенского клуба Герду Мюллеру, который последние пять лет страдает болезнью Альцгеймера.

Во вторник, 3 ноября, легендарному игроку "Баварии" Герду Мюллеру исполнилось 75 лет. Именно в этот день свой еврокубковый поединок сыграла мюнхенская команда. Подопечные Сульшера не оставили шансов австрийскому клубу и одержали уверенную победу на выезде 2:6, пишет 24 канал.

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Трогательный поступок Левандовского

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский сравнял счет в матче в середине первого тайма. Роберт победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в правый угол ворот – 1:1.

Его второй гол уже был во втором тайме при счете 2:4 в пользу команды из Германии. Польский нападающий побежал навстречу остроумной навесной передаче, которую выполнил Мартинес и с легкостью переиграл голкипера, с близкого расстояния пробил головой в угол ворот – 2:5.

Точку в матче поставил гол в добавленное к матчу время благодаря удару Эрнандеса – 2:6.

После матча нападающий выложил пост в Instagram, где написал, что эти голы он посвятил Герду Мюллеру, который в этот день праздновал день рождения. Легенда "Баварии" уже пять лет практически не встает с постели и только несколько раз в день открывает глаза.

Кто такой Герд Мюллер? Бывший нападающий "Баварии", чемпион мира (1974), чемпион Европы (1972), лучший бомбардир сборной Германии всех времен. Герд до сих пор остается бомбардиром с наилучшим результатом в истории Бундеслиги и "Баварии". Форвард семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Я хотел бы посвятить свои голы настоящей легенде Герду Мюллеру, которому сегодня исполняется 75 лет. Масштаб твоих достижений заставил меня работать каждый день, чтобы хотя бы немного быть ближе к твому величию. Будь сильным,

– написал Роберт.