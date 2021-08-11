Месси официально подписал контракт с ПСЖ по схеме 2+1

ПСЖ пополнилось звездой футбола Лионелем Месси. Аргентинский нападающий подписал 2-летний контракт.

Минимум на два года в Париже

Теперь атакующая линия французского клуба просто космическая – Месси, Мбаппе и Неймар. 34-летний экс-футболист Барселоны подписал соглашение с парижанами на два года с пролонгацией контракта еще на один год.

К теме Месси перешел в ПСЖ

Форвард прокомментировал свой переход в ПСЖ.

Рад новой странице в своей карьере. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для команды и болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле в "Парк де Пренс",

– сказал Лео.

В новом клубе Месси не будет выступать с традиционной 10-й на спине. Лионель выбрал 30-й номер. Именно под ним Месси дебютировал за Барселону в далеком 2004 году.

Месси покинул Барселону: главное