Мінімум на два роки у Парижі

Тепер атакувальна лінія французького клубу має космічний вигляд – Мессі, Мбаппе та Неймар. 34-річний ексфутболіст Барселони підписав угоду з парижанами на два роки із пролонгацією контракту ще на один рік.

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Форвард прокоментував свій перехід у ПСЖ.

Радий новій сторінці у своїй кар'єрі. Усе у клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив та тренерський штаб. Я повен рішучості допомогти створити щось особливе для команди та уболівальників. Із нетерпінням чекаю можливості вийти на поле у "Парк де Пренс",

– сказав Лео.

У новому клубі Мессі не виступатиме із традиційною 10-ю на спині. Ліонель обрав 30-й номер. Саме під ним Мессі дебютував за Барселону у далекому 2004 році.

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